رئيسة الوزراء تتعهد بمحاربة سحب الثقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمحاربة التصويت المرتقب الليلة لسحب الثقة منها ، وفي كلمة لها صباح اليوم تمسكت ماي بالاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين.

وقال مكتب ماي في بيان إنه تم إلغاء اجتماع وزاري كان مقررا في وقت لاحق اليوم ، وحذرت ماي من خطر الانقسام في حال عدم التصويت على اتفاق بريكست، وقالت إن أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست، تأتي تصريحات ماي للرد على ما أعلنه نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشأن التوصل إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها، اليوم الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن جراهام برادي، رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع. وكانت الحكومة البريطانية قد أجلت مساء الاثنين تصويت البرلمان على الاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. والتقت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، مع مسؤولي المفوضية الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء.

المزيد من الأخبار

الشرطة البريطانية تعتقل رجل في حرم البرلمان





