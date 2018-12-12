الشرطة البريطانية تعتقل رجلا في حرم البرلمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا في حرم البرلمان البريطاني أمس في المكان نفسه تقريبا حيث وقع هجوم ارهابي العام الماضي. وقالت الشرطة في بيان إنه "عند نحو الساعة 11,55 (11,55 ت غ)، إن رجلا حاول دخول حرم قصر ويست منستر عبر بوابات العربات , وركض باتجاه الافراد الموجودين هناك , مضيفا أنه يتم تقييم الصحة العقلية للمعتقل.

وأكدت شرطة مدينة لندن لاحقا توقيف الرجل، وأن الشرطة استخدمت مسدسا صاعقاً لإيقافه بعد أن رفض التوقف. ونقلت البي بي سي عن الشرطة قولها أنه يشتبه في أن الرجل دخل المكان دون إذن وأن الحادث لا يعتبر مرتبطا بالارهاب.

في آذار/مارس من العام الماضي صدم خالد مسعود، البريطاني الذي اعتنق الاسلام، بسيارته مشاة على جسر ويستمنستر قبل أن يقتل رجل شرطة طعنا بينما كان يحرس البرلمان. وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص واصابة نحو 50 آخرين، وانتهى عندما قتلت الشرطة مسعود (52 عاما).

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