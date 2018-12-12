البحث عن مهاجم ستراسبورغ ما زال جاريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد نائب وزير الداخلية الفرنسي، لورون نونيز، لإذاعة "فرانس إنتر" الأربعاء، أن البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورغ ما زال جارياً. ورداً على سؤال ما إذا كان المشتبه به قد غادر فرنسا، قال نونيز انه لا يمكن استبعاد ذلك"، مضيفاً أنه من المعتقد أن قوات الأمن أصابت المهاجم إلا أنه لا يمكن تأكيد ذلك.

وقامت الشرطة بعملية في وقت مبكر اليوم الأربعاء حول كاتدرائية ستراسبورغ قرب المكان الذي قتل فيه مسلح شخصين وأصاب 14 آخرين مساء الثلاثاء. وقالت رويترز إن ضباط شرطة يؤمنون منطقة قريبة من موقع سوق عيد الميلاد بالمدينة الواقعة شمال فرنسا.

ورفعت فرنسا مستوى التهديد الأمني إلى أعلى درجة تأهب وشددت المراقبة على الحدود.

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