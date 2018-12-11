الصين تقرر مضاعفة عدد مطاراتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت الصين مضاعفة عدد مطاراتها بحلول سنة 2035، وهي السنة التي ستصبح فيه بكين السوق العالمية الأولى في مجال النقل الجوي متقدمة على الولايات المتحدة، حسب ما أفادت الصحافة الصينية.

ونقلت صحيفة "تشاينا دايلي" عن إدارة الطيران المدني أنه سيتم بناء 216 مطاراً إضافة إلى المطارات الـ234 الموجودة.

وبحسب المصدر نفسه، سيشكل طلب نقل الركاب في الصين في العام 2035 ربع الطلب العالمي، في نسبة أكبر من نسبة طلب النقل الجوي في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، سجّلت المطارات الصينية 552 مليون رحلة وهو عدد من المفترض أن يبلغ 720 مليون بحلول عام 2020 وهذا النمو يجعل تطوير بنى تحتية جديدة ضرورة ملحةً.

وأشار مدير التنمية وتوقعات الإدارة إلى أن "الخدمة تحسنت لكن المطارات اليوم هي بعيدة من أن تكون مناسبة وهي موزعة بشكل غير متكافئ في أنحاء البلد".

اقرأ أيضا:

تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين