زارته أوبرا وينفري قبل سنوات.. "معالج روحي" يتحرش بـ12 سيدة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ادّعت 12 سيّدة أمام السلطات في البرازيل على معالجٍ روحي بارز يبلغ من العمر 76 عاماً، بتهمة الاعتداء عليهنّ جنسياً داخل عيادته، أثناء معالجتهنّ من أزماتٍ نفسية. ففي حديثها لقناة "غلوبو" التلفزيونية، أكّدت مصورة هولندية أنّ "المعالج خدعها من خلال القيام ببعض الحركات الجنسية أثناء جلسة علاج، واستغلّ الموقف وعمد إلى اغتصابها".

إلى جانب ذلك، فقد كشفت القناة عن شهادات لـ9 سيدات برازيليات لم يتم الكشف عن أسمائهن، وجميعهنّ أكّدن تعرضهن لاعتداء جنسي على يد المعالج، الذي تحجّج بـ"نقل طاقته التطهيرية إليهنّ". وقالت بعض السيدات أنّهنّ "كنّ يبحثن عن علاج للاكتئاب عندما وقعن فريسة لخداعه واغتصبهنّ".

وبحسب "BBC"، فإنّ "المعالج الروحي ويدعى ج.ت، له أتباعٌ في جميع أنحاء العالم ويأتون لتلقي العلاج النفسي في عيادته".

وعلى أثر الفضيحة، خرج مكتب المعالج خرَج لينفي كل الإتهامات المُساقة بحقّ الأخير، مؤكداً في بيان أنّ "المعالج الشهير يستخدم كل قوته لعلاج آلاف الأشخاص، ويرفض بشدة ادعاءات الإتيان بأية ممارسات غير سليمة خلال العلاج".

وبحسب المعلومات، فإنّ المعالج هذا لا يحمل أي شهادة طبية وهو ليس طبيباً معترفاً به، وتعرّض من قبل لعقوبة السجن والغرامة المالية لممارسة مهنة الطب دون ترخيص. ويدّعي المعالج البرازيلي أنّ أرواح 30 طبيباً وشخصيات أخرى تتلبس جسده، وأنهم من يقومون بعلاج المرضى.

ورغم ذلك، فقد حقق شهرةً واسعة في البرازيل وأمريكا، حتى أن المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري سافرت إليه لإجراء حوار تلفزيوني معه في العام 2013، ونقلت جلسة "جراحة نفسية" مباشرة من عيادته، غرب العاصمة برازيليا.

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