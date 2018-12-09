سيدة دفعها عجزها عن إيقاف اللصوص لتوظيفهم في متجرها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أوديتي سنترال )

بعد أن عجزت عن إيقاف السرقات من متجرها قررت سيدة توظيف اللصوص لديها ، حتى تحد من خسائرها السنوية !

امرأة بريطانية تمتلك متجراً للملابس، حاولت اتباع أسلوب غريب للحيلولة دون تعرض متجرها للسرقة، عبر توظيف لصوص مهرة لسرقة المتجر.



وتهدف المرأة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى الحصول على معلومات من اللصوص لتعرف كيفية قيامهم بسرقة المتجر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتمنع وقوع أي سرقة لديها.



وقد نشرت مالكة المتجر إعلاناً تطلب فيه أشخاصاً يتحلون بمهارة عالية في سرقة الملابس، لتوظيفهم بأجر يبلغ 65 دولاراً في الساعة.



ومن المهام الرئيسية التي تنطوي عليها هذه الوظيفة، قيام اللصوص بسرقة الأشياء من المتجر على مدى عدة أسابيع، إضافة إلى إعداد تقرير يتضمن قائمة بالأشياء التي سرقوها، والطرق التي اتبعوها في عمليات السرقة.



وبحسب التقارير فإن صاحبة المتجر، خصصت مكافأة للصوص تتمثل في الاحتفاظ بثلاثة قطع من الملابس التي سرقوها، إضافة إلى رابتهم الشهري.



وأوضحت مالكة المتجر بأنها تتخذ نهجاً جديداً لمنع السرقة من متجرها، بعد سنوات من المعاناة من هذه الظاهرة التي تكبدها خسائر كبيرة في موسم الأعياد.



وأضافت: "منذ بداية نوفمبر يصبح المتجر مكتظاً بالزبائن وتصعب مراقبته، لذا أبحث عن محترفين للمساعدة في تسليط الضوء على نقاط الضعف الأمنية، للحفاظ على أمن المتجر"



ولم يتضح بعد فيما إذا تمكنت المرأة من توظيف الأشخاص المطلوبين حتى الآن، بحسب ما نقل موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.

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