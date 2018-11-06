ارتفاع معدلات انتحار الصغار في اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة التعليم في اليابان عن تزايد أعداد المنتحرين وسط الصغار في البلاد لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما. ووفقا للأرقام الرسمية فقد انتحر 250 طالبا في مراحل الدراسة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 1986، وبلغ حينها 268 طالبا.

وبحسب التقارير اليابانية فإن أسباب حالات الانتحار تباينت بين 33 حالة بسبب ما أطلق عليه "الخوف من المستقبل"، و31 حالة بسبب خلافات عائلية، و10 حالات تعرضت للتنمر، بينما ظلت 140 حالة مجهولة الأسباب.

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