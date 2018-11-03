اليابان تبحث عن جزيرة فقدتها قرب الحدود الروسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أطلق خفر السواحل الياباني مهمة واسعة للبحث عن إحدى جزر البلاد قبالة الساحل الشمالي على الحدود مع روسيا ، بعد أن اختفت دون أن يلاحظ أحد، مما أدى إلى تغير خريطة اليابان.

وتعد الجزيرة اليابانية ذات أهمية إستراتيجية ، فيما ترجح السلطات اليابانية حدوث ذلك بعد أن تآكلت بفعل الرياح العاتية والثلوج.

وجزيرة "إيسانبي هاناكيتاكوجيما" هي إحدى 158 جزيرة يابانية غير مأهولة، قامت الحكومة اليابانية بتسجيلها منذ 4 أعوام في مسعى لرسم حدودها الإقليمية مع روسيا.

وينص القانون الدولي أن الجزر يمكن أن تسجل ضمن الحدود الإقليمية لدولة ما، فقط إن كانت ظاهرة فوق سطح البحر، مما يثير مخاوف لدى اليابانيين بعد اختفاء الجزيرة أن المياه الإقليمية للبلاد قد تقلصت.

ولم يلاحظ سكان قرية "ساروفوتسو" اختفاء الجزيرة، التي تبعد حوالي نصف كيلومتر فقط عن بلدتهم

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