اجتماع طارئ حول احتجاز السفن الأوكرانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعاً طارئاً للبحث في التصعيد العسكري الواقع بين روسيا وأوكرانيا, إثر احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية.

وقال دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ روسيا وأوكرانيا طلبتا عقد هذا الاجتماع. واعتبرت "كييف" احتجاز السفن الأوكرانية "عملاً مجنوناً أقدمت عليه روسيا ضدها ، و أن "الهجوم" كان متعمّداً.

بالمقابل أكّدت موسكو أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما قال الجيش الأوكراني إنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

واتّهمت موسكو السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".

ومضيق كيرتش هو الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف ويعتبر محوراً استراتيجياً ذا أهمية قصوى لكلّ من روسيا وأوكرانيا.

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