لافروف يشكك بالقدرات الذهنية لرئيس أركان الجيش البريطاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القدرات الذهنية لرئيس ‏أركان الجيش البريطاني، بعد تصريحات الأخير بأن روسيا تشكل خطراً أكبر ‏على بريطانيا من جماعات متطرفة مثل داعش والقاعدة.‏

وكان الجنرال مارك كارلتون سميث، رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني، قال ‏في مقابلة مع صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية إن "روسيا تمثّل اليوم ،بما لا ‏يقبل الجدل، تهديدا أكبر بكثير على أمن بلاده القومي من تهديدات القاعدة وتنظيم داعش‎".‎

وأوضح أن روسيا "تبذل جهدا ممنهجا لاستكشاف نقاط الضعف لدى الغرب ‏واستغلالها، خاصة في بعض النواحي غير التقليدية مثل الانترنت والفضاء ‏وأساليب الحروب تحت الماء‎".‎

وخلال مؤتمر صحافي في لشبونة قال لافروف ساخرا: "في ما يتعلّق ‏بتصريحات رئيس أركان الجيش البريطاني، لا يمكننا أن نثني أحدهم عن إظهار ‏قدراته الذهنية‎".‎

وتابع وزير الخارجية الروسي: "سمعت من قبل تصريحات كثيرة مشابهة على ‏لسان وزير الدفاع البريطاني".‏

‏ وأضاف: "لا يمكننا التأثير على قرارات الحكومة البريطانية في ما يتعلق بتعيين ‏قادة قواتها المسلّحة‎".‎

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان ‏قد "وضع روسيا في مصافي فيروس إيبولا" خلال خطابه أمام الجمعية العام ‏للأمم المتحدة‎.‎

ويبدو أن لافروف كان يشير إلى خطاب ألقاه أوباما في 24 أيلول/سبتمبر تحدّث ‏خلاله عن الخطر الذي تشكّله روسيا على "نظام ما بعد الحرب" بخاصة عبر ‏سلوكها في أوكرانيا ودعمها للتمرّد على سلطات كييف. وانتقل بعدها أوباما ‏للحديث عن الجهود الأميركية لاحتواء تفشي وباء إيبولا من دون أي إشارة ‏لروسيا‎.‎



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