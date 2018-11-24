لافروف يشكك بالقدرات الذهنية لرئيس أركان الجيش البريطاني
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
شكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القدرات الذهنية لرئيس أركان الجيش البريطاني، بعد تصريحات الأخير بأن روسيا تشكل خطراً أكبر على بريطانيا من جماعات متطرفة مثل داعش والقاعدة.
وكان الجنرال مارك كارلتون سميث، رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني، قال في مقابلة مع صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية إن "روسيا تمثّل اليوم ،بما لا يقبل الجدل، تهديدا أكبر بكثير على أمن بلاده القومي من تهديدات القاعدة وتنظيم داعش".
وأوضح أن روسيا "تبذل جهدا ممنهجا لاستكشاف نقاط الضعف لدى الغرب واستغلالها، خاصة في بعض النواحي غير التقليدية مثل الانترنت والفضاء وأساليب الحروب تحت الماء".
وخلال مؤتمر صحافي في لشبونة قال لافروف ساخرا: "في ما يتعلّق بتصريحات رئيس أركان الجيش البريطاني، لا يمكننا أن نثني أحدهم عن إظهار قدراته الذهنية".
وتابع وزير الخارجية الروسي: "سمعت من قبل تصريحات كثيرة مشابهة على لسان وزير الدفاع البريطاني".
وأضاف: "لا يمكننا التأثير على قرارات الحكومة البريطانية في ما يتعلق بتعيين قادة قواتها المسلّحة".
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان قد "وضع روسيا في مصافي فيروس إيبولا" خلال خطابه أمام الجمعية العام للأمم المتحدة.
ويبدو أن لافروف كان يشير إلى خطاب ألقاه أوباما في 24 أيلول/سبتمبر تحدّث خلاله عن الخطر الذي تشكّله روسيا على "نظام ما بعد الحرب" بخاصة عبر سلوكها في أوكرانيا ودعمها للتمرّد على سلطات كييف. وانتقل بعدها أوباما للحديث عن الجهود الأميركية لاحتواء تفشي وباء إيبولا من دون أي إشارة لروسيا.
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