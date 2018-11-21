رئاسة الإنتربول.. روسيا تخسر أمام كوريا الجنوبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن الإنتربول عبر حسابه على تويتر، انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، الأربعاء، رئيسا للهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.

كيم جونغ يانغ كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول منذ الاستقالة المفاجئة لرئيسه السابق مينغ هونغوي المتهم بالفساد في الصين.

وفي وقت سابق، أثار ترشيح جنرال في الشرطة الروسية لهذا المنصب حملة معارضة قابلتها موسكو بالتنديد، عشية انتخاب رئيس جديد لهذه المنظمة الدولية التي تُتهم روسيا باستمرار باستخدامها ضد معارضيها السياسيين.

وهددت كل من ليتوانيا وإستونيا بالانسحاب من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" في حال انتخاب الجنرال الروسي الكسندر بروكوبشوك رئيسا للمنظمة، كما دعا البرلمان الليتواني جميع الدول الديمقراطية إلى التفكير في إحتمال مغادرة الأنتربول.

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