جدل دولي حول رئاسة الإنتربول ودول غربية تهدد بالانسحاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هددت كل من ليتوانيا وإستونيا بالانسحاب من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" في حال انتخاب الجنرال الروسي الكسندر بروكوبشوك رئيسا للمنظمة، كما دعا البرلمان الليتواني جميع الدول الديمقراطية إلى التفكير في إحتمال مغادرة الأنتربول.

من جهته قال المدير العام للشرطة وحرس الحدود في إستونيا إلمار فاهر في تصريحات إعلامية إن الشرطة الإستونية لن تتعاون مع الإنتربول إذا قادته روسيا.

كما طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من بينهم ماركو روبيو في بيان مشترك الاثنين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعارضة ترشيح الروسي ألكسندر بروكوبتشوك.

وورد في البيان "إن روسيا من أهم البلدان التي تستخدم إشعارات نظام الإنتربول الأحمر من خلال إرسال إشعارات الاعتقال إلى جميع الدول الأعضاء وقد استخدمت روسيا نظام الإشعار الأحمر لمضايقة المنشقين الروس والأمريكيين الناقدين وغيرهم من الأفراد المعارضين لعدوان الكرملين. وقد شارك مرشح روسيا لرئاسة الانتربول الجنرال ألكسندر بروكوبتشوك، بشكل خاص في حملة مضايقة الكرملين المستمرة منذ أن شغل منصب رئيس المكتب المركزي الوطني الروسي في العام 2011 ".

كما أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية هاريت بالدوين خلال جلسات الاستماع في البرلمان أن لندن ستدعم ترشيح نائب الرئيس بالوكالة كيم جونغ يانغ بقولها "نحن نسعى دائمًا إلى تأييد المرشحين الذين يحترمون المعايير الدولية وحكومتنا تأخد بجدية كبيرة أي سوء استخدام لإشعارات الإنتربول" .

ويندد المعارضون لبروكوبتشوك بإساءة روسيا استخدام الإشعارات الحمراء ضد المعارضة والنقاد، الأمر الذي نفته روسيا على لسان وزارة داخليتها واعتبرتها مزاعم حملة تستهدف ألكسندر بروكوبتشوك لعدم انتخابه، في المقابل، وعدت الوزارة بأن المرشح الروسي سيعمل بشكل حصري لصالح مجتمع الشرطة الدولي.

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