العالم يحتفي بيوم التلفاز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي للتلفاز، وهو يوم تحتفل به منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.



ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على ما يقدمه التلفزيون من تأثير واضح في صنع القرار من خلال لفت انتباه الرأي العام إلى المنازعات والتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن، ودوره المحتمل في زيادة التركيز على القضايا الرئيسية الأخرى، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية.



وفي هذا اليوم يبث تلفزيون الأمم المتحدة لقطات إخبارية مباشرة تغطي الأزمات الإنسانية اليومية وأفلاماً وثائقية عن قضايا ذات أهمية في عصرنا، مثل: قضايا حقوق الإنسان، والسلم، والأمن، والتنمية، وذلك عن طريق إنتاج تقارير إخبارية من شبكة واسعة من الإعلاميين المرافقين لعمليات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

تاريخ التلفزيون يعود إلى عام 1884 عندما اخترع الألماني بول نبكو paul Nipkow قرصاً ميكانيكياً دواراً بفتحات صغيرة منظمة في شكل حلزوني عندما يتم تسليط الضوء عليها يتسرب الضوء من الفتحات ليعطي إحساساً سريعاً بحركة الصور المسجلة على هذا القرص، وقد فتح قرص نبكو المجال أمام المخترعين للتفكير في إمكانية نقل الصور بطريقة ميكانيكية عبر الأسلاك إلى مكان آخر، وأصبح هذا القرص هو الأساس الذي قامت عليه التجارب التالية لتطوير تكنولوجيا لنقل الصور المتحركة من مكان إلى آخر سواء عن طريق الأسلاك أو باستخدام الموجات الهوائية.

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