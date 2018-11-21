استمرار مظاهرات العمال بإيران إحتجاجاً علي الغلاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - ( وكالات)

استمرت مظاهرات عمال مصانع قصب السكر وشركة تصنيع الفولاذ في الأهواز بإيران حيث انضم إليها باقي الفئات العمالية المتذمرة، و تداول ناشطون مقاطع تظهر تجمع الآلاف وسط سوق الأهواز وهم يهتفون ضد الغلاء وانهيار العملة والتضخم والفساد.

وطالب المحتجون السلطات بتنفيذ طلبات العمال منها دفع رواتبهم وتثبيت توظيفهم ورفع الأجور والتأمين الصحي، كما انضم جموع العاطلين عن العمل إلى المحتجين.



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