إصابة شرطي إثر هجوم بسكين في بروكسل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

جرح شرطي عندما هاجمه شخص يحمل سكينا بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي في بروكسل، بحسب ما أفادت الشرطة البلجيكية.



وأوضحت أن الشرطي أصيب بجروح طفيفة , ونـُقل إلى المستشفى, مضيفة أن زملاءه ردوا بإطلاق النار على المهاجم الذي تمت السيطرة عليه, دون أن تتعرض حياته إلى الخطر.

ويتزامن الهجوم مع اليوم الثاني لزيارة الدولة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلجيكا وسط استذكار البلدين اعتداءات باريس وبروكسل الدامية التي وقعت عامي 2015 و2016.

وطعن المهاجم الشرطي خارج مركز الشرطة الرئيسي الساعة 5,30 بالتوقيت المحلي (04,30 ت غ)، بحسب ما أفادت الناطقة باسم الشرطة إلسي فان دي كير.

ومن المفترض أن يزور ماكرون في وقت لاحق حي مولنبيك في بروكسل، حيث أقام عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين نفذوا اعتداءات باريس عام 2015 التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

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