تأجيل خطط بنغلادش لإعادة الروهينغا إلى ميانمار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



قال مسؤول كبير في بنغلادش إن خطط بلاده لمواجهة أزمة اللاجئين الروهينغا توقفت حتى حلول العام الجديد إذ إنه ليس من المرجح تنفيذ برامج الترحيل والإعادة إلا بعد الانتخابات العامة المقررة أواخر العالم الحالي.

وقال أبو الكلام مفوض الإغاثة وترحيل اللاجئين في بنغلادش إن هناك حاجة إلى طريقة عمل جديدة فيما يتعلق بالترحيل على أن تضع في الاعتبار مطالب اللاجئين الرئيسية.

وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 720 ألفا من الروهينغا فروا من حملة عسكرية في ولاية راخين بميانمار عام 2017. وأطلق الجيش الحملة ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا على قوات الأمن.

واتفقت بنغلادش وميانمار في أواخر أكتوبر تشرين الأول على بدء ترحيل مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا الفارين لكن الخطة تواجه معارضة من اللاجئين الروهينغا في بنغلادش وكذلك من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة التي تخشى على سلامة الروهينغا في ميانمار.

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