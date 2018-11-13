الروهينغا يفرون من مخيماتهم خوفاً من عودتهم لميانمار

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

فر مسلمو الروهينغا من مخيمات اللاجئين في بنغلادش لتجنب إعادتهم إلى ميانمار في وقت لاحق من هذا الأسبوع حسب قول مسؤولي المخيمات .. وتخطط السلطات للبدء في إعادة اللاجئين الروهينغا ، الذين فروا من ما وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي ، لكن هذا الاحتمال أثار حالة من الذعر في المخيمات ، ما دفع بعض العائلات التي من المقرر أن تكون من بين أوائل العائدين إلى البلاد للفرار ، وفقاً لقادة المجتمع.

وهرب أكثر من 720 ألف مسلم روهينغيا من ولاية راخين في ميانمار الغربية في حملة عسكرية من آب / أغسطس العام الماضي ، حاملين معهم قصصا عن جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب. وكان من المقرر أن يغادر نحو 2260 من مسلمي الروهنجيا الحدود البنغلاديشية في منطقة كزارز بجنوب شرق كوكس في أول عمليات ترحيل من يوم الخميس بموجب الخطة الطوعية. وقال محمد خليل وهو لاجئ من الروهينغا "اننا نشعر بالانزعاج من القضية برمتها. ومع اقتراب اليوم ، يزداد التوتر لدينا".

وقال إن أسرته فرت من معسكرها من أجل مستوطنة روهينجيا مؤقتة أخرى في بازار كوكس ، في محاولة لتجنب إعادتها قسراً. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة التي حصلت على قائمة من حكومة بنغلادش يوم الاثنين لتقييم ما اذا كان اللاجئون يريدون العودة الى ميانمار طواعية ان تاريخ بدء 15 نوفمبر تشرين الثاني "خطة طموحة". وقد يستغرق تقييم الأمم المتحدة يومين آخرين على الأقل ، وفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة وبنغلاديش ، مما قد يؤخر عملية الإعادة إلى الوطن.

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