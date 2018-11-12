الروهينغا يفرون خشية اجبارهم على العودة الى بورما

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فر لاجئون من أقلية الروهينغا المسلمة من مخيمات للاجئين في بنغلادش تجنبا لاعادتهم إلى ميانمار هذا الأسبوع، حسبما قال زعماء الروهينغا. وقال مسؤولون عن اللاجئين الروهينغا إن خطة إعادتهم خلقت ارتباكا وخوفا كبيرين, إذ إن كثيراً منهم غير مستعدين للعودة إلى راخين إلا إذا تلقوا ضمانات بالحصول على الجنسية وحقوق أخرى.

و أضاف هؤلاء المسؤولون "أن إحتمال إعادتهم الى بورما تسبب في حالة من الهلع في المخيمات ما دفع بعدد من العائلات التي من المقرر أن تكون بين الأولى التي ستتم اعادتها إلى الفرار". وتعتزم السلطات البدء في إعادة اللاجئين الروهينغا الذين فروا من عملية تصفها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي في بورما، إلى ذلك البلد الذي تسكنه غالبية من البوذيين ابتداء من الخميس المقبل.

وقال نور الاسلام من مخيم جامتولي للاجئين إن "السلطات حاولت مرارا تحفيز اللاجئين الذين على قوائم العودة، للعودة إلى بورما. ولكن بدلا من ذلك خافوا وفروا إلى مخيمات أخرى". وفر أكثر من 720 ألف من المسلمين الروهينغا من ولاية راخين الغربية بعد حملة قمع شنها الجيش في آب/أغسطس من العام الماضي. وبموجب برنامج العودة الطوعية من المقرر أن يعود نحو 2260 من الروهينغا من الموقع الحدودي في منطقة كوكس بازار جنوب شرق بنغلادش في أول دفعة من عمليات الترحيل ابتداء من الخميس.

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