ماي تعيّن ستيف باركلي وزيرا جديدا للبريكسيت

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عيّنت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ ستيف باركلي وزيرا جديدا لـ "البريكسيت" خلفاً لدومينيك راب.

وكان راب قد قدّم استقالته من الحكومة مؤكداً أنني "لا يمكنني التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا".

وكشفت ​الحكومة البريطانية​ عن مسودة الاتفاق على الانسحاب من ​الاتحاد الأوروبي​ التي طال انتظارها، والتي تحدد شروط هذا الانسحاب، ووقعت في 585 صفحة.

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