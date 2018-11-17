تظاهرات فى فرنسا احتجاجا على إرتفاع أسعار البنزين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعت حركة احتجاجية، إلى خروج متظاهرين يرتدون سترات صفراء إلى الشوارع الفرنسية احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وخُطَطِ الحكومة لزيادة الضرائب على وقود المَرْكَبَات ،و أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر ومسؤول محلي اليوم السبت في بث تلفزيوني مباشر أن 24 شخصا اعتقلوا، فيما تم احتجاز 17 منهم لدى الشرطة.

فيما لقيت متظاهرة حتفها في فرنسا بعدما صدمتها سيارة، وأصيب 47 آخرون، ثلاثة منهم أصيبوا بشدة.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن وزير الداخلية كريستوف كاستنر قوله إنه جرى تنظيم نحو ألف مسيرة عبر البلاد، شارك فيها نحو 50 ألف متظاهر.

وقال الوزير إن قائدة السيارة واجهت حاجزا في وسط الطريق وأًصيبت بالذعر عندما بدأ المتظاهرون يضربون على سيارتها، فحدث أنها دهست المتظاهرة عن طريق الخطأ عندما حاولت الخروج من وسط المظاهرة.

وأوضح الوزير أن الحادث وقع في بلدة بونت-دو-بوفوزون إلى شمال مدينة جرينوبل في جنوب شرق فرنسا. واقتادت الشرطة السائقة إلى الحجز.

ووقعت حوادث أخرى أسفرت عن إصابات في مواقع عبر فرنسا على صلة بالمظاهرات.

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