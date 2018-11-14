شركة لصناعة السجائر الإلكترونية تسحب بعض منتجاتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "جول لابس" لصناعة السجائر الإلكترونية سحب بعض منتجاتها من النكهات مثل المانجو والخيار والفاكهة من متاجر التجزئة، في محاولة للحد من استخدام المراهقين لمنتجاتها. وجاءت الخطوة بعدما واجهت الشركة وغيرها من الشركات العاملة في هذا المجال انتقادات وتهديدات من قبل إدارة الأغذية والأدوية وسط زيادة كبيرة في أعداد طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة الذين يستخدمون هذه السجائر التي تبدو مثل جهاز USB.

وقالت "جول" إنها ستتوقف عن بيع النكهات باستثناء التبغ والنعناع والمنتول في جميع منافذ البيع بالتجزئة، حتى يتمكن تجار التجزئة من تثبيت البرامج التي تفحص بطاقات هوية المشترين للتحقق من أن أعمارهم أكبر من 21 عاما. وحتى يحدث ذلك، لن تتوفر النكهات إلا عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، وقالت "جول" إنها تستخدم نظام تحقق من العمر يطلب من المشتري إدخال رقم الضمان الاجتماعي وعنوانه وتاريخ الميلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، ستغلق الشركة منصاتها على فيسبوك وإنستغرام، وستعمل مع شركات التواصل الاجتماعي لإزالة أي "محتوى غير مرخص وموجه نحو الشباب يتعلق بها من على منصاتها". وكانت إدارة الأغذية والأدوية قد هددت في أيلول/ سبتمبر الماضي بحظر منتجات "جول" وأربعة منتجات أخرى في مجال السجائر الإلكترونية ما لم يتخذ مصنعوها خطوات لمنع استخدامها من قبل القاصرين، وأمهلت الوكالة الفيدرالية الأمريكية "جول" وأربع شركات كبرى للتبغ 60 يوما لتقديم خططها بها الشأن.

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