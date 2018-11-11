حظر بيع السجائر الإلكترونية المنكهة في الولايات المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

قررت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اعتبارا من الأسبوع المقبل حظر بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفاكهة والحلوى في متاجر البقالة, للحد من زيادة إقبال المراهقين عليها.

في خطوة تعد الأهم لمواجهة زيادة إقبال المراهقين على السجائر الإلكترونية تعتزم إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية حظر بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفاكهة والحلوى في متاجر البقالة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

مسؤولون في الإدارة أوضحوا أن هذا الحظر يعني أن السجائر بنكهات التبغ والنعناع والمنثول هي التي ستكون متاحة فقط في هذه المنافذ ما يعد ضربة قوية للشركات الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، كما أن الإدارة ستشدد إجراءات التحقق من السن لمبيعات السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت.

ولا تسري القيود المرتقبة التي ستفرضها الإدارة على متاجر بيع السجائر الإلكترونية أو غيرها من متاجر التجزئة المتخصصة.

وتزايدت الضغوط من أجل التحرك للحد من السجائر الإلكترونية بعد بيانات أولية للحكومة الاتحادية كشفت أن استخدام المراهقين لهذه السجائر زاد بأكثر من 75% منذ العام الماضي، الأمر الذي اعتبرته إدارة الأغذية والدواء الأمريكية مشابها للوباء الذي يتوجب ردعه.

وتتزامن زيادة الإقبال على السجائر الإلكترونية مع ارتفاع مبيعات شركات صناعة السجائر الإلكترونية في العام الماضي، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وهددت إدارة الأغذية والعقاقير في سبتمبر/أيلول الماضي بحظر بيع منتجات 5 شركات كبيرة تنتج السجائر الإلكترونية ما لم تتخذ خطوات لمنع القصر من استخدامها، ومنحت الإدارة هذه الشركات 60 يوما لتقديم خطط لفرض قيود على استخدام القصر لمنتجاتها وهي المدة التي شارفت على الانتهاء.

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