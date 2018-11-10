دراسة: التدخين يصيب الجنين بالحَوَل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)



أكدت دراسة حديثة مؤخراً أن تدخين الأم خلال الحمل يؤدي بنسبة 46 % لإصابة جنينها بالحول من منا لا يجهل أضرار تدخين الأم الحامل عليها وعلى جنينها بالدرجة الأولى



ولكن مؤخراً أكدت دراسة حديثة آجراها باحثون بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين أن تدخين الام خلال فترة الحمل يعرض أطفالها لخطر الإصابة بالحول وضعف البصر

حيث قام الفريق بمراجعة 11 دراسة علمية أجريت في هذا الشاأن وتبين أن تدخين الأمهات مرتبط نبسبة 46% في خطر إصابة المواليد بالحول وهو أكثر الأمراض شيوعاً بالعين بين الأطفال وهوعيب بصري يجعل العينين بحالة غير متوازنة، بحيث تتجه كل عين لاتجاه مختلف، إذ يمكن أن تركز إحدى العينين باتجاه الأمام، بينما تنحرف العين الأخرى إلى الداخل أو الخارج أو إلى الأعلى أو الأسفل.

وأكد العلماء أن تدخين الأم خلا فترة الحمل يعرض جنينها للإصابة بالحول بنسبة 46% بينما الحامل التي تدخن عشرة سجائر يزيد خطر إصابة جنينها بالحول بنسبة 79 %

ومن جهة أخرى صرح قائد قريق البحث الدكتور أن تدخين الأم هو مشكلة صحية عامة تعود بالتأثير السلبي على النسل خاصةً في البلدان النامية .

وأكدت دراسات سابقة أن النساء اللواتي يدخن أثناء الحمل أكثر عرضة لولادة أطفال يعانون من مشاكل صحية، أبرزها انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، والعيوب الخلقية، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ ، كما انه يؤثر على صحة الرئتين لدى المواليد بالإضافة لتأثيره السلبي على النمو البدني والنضج في مراحل متقدمة كمرحلة المراهقة والشباب.

من جانبها، ذكرت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقاريرها، أن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنوياً، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي، لافتة إلى أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

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