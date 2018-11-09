ما لا تعرفه عن سرطان الفم.. هذه أعراضه والتدخين أبرز أسبابه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يحدث سرطان الفم عندما تنشأ الأورام في الفم أو في الغدد اللعابية أو في اللوزتين. وفعلياً، يعتبر التدخين وتناول الكحول السببان الرئيسيان للإصابة بهذا المرض.

طبياً، فإن سرطان الفم يأتي في المرتبة السادسة شيوعاً بين مختلف أنواع السرطان التي تصيب الإنسان، ولكن الكثير من الناس لا يعرفون عنه أي شيء.

وفي هذا الصدد، فقد أوردت صحيفة "ديلي ستار " البريطانية، مؤشرات وأعراض الإصابة بسرطان الفم، وهي على النحو التالي:

- وجود كتل وأورام على سطح اللسان، وسقف الفم، وداخل الوجنتين، وعلى الشفتين واللثة.

- تقرحات في أنحاء الفم.

- بقع حمراء أو بيضاء على بطانة الفم.

- ألم وصعوبة عند البلع (عسر البلع).

- تغيرات في الصوت.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- نزيف أو خدر في الفم.

- تخلخل في الأسنان دون سبب واضح.

- صعوبة في تحريك الفكين.

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