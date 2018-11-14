الإمارات ترحب برفع العقوبات عن إريتريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة على إريتريا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها عن قناعة دولة الامارات، موضحة أن القرار يمثل تطورا جوهريا يعزز فرص الاستقرار والتنمية والاستثمار في إريتريا ومحيطها وينعكس إيجابيا على المنطقة.

وأعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن ترحيبها برفع العقوبات عن إريتريا، حيث جاء قرار مجلس الأمن ليعزز المصالحات التاريخية التي يشهدها القرن الأفريقي.

وكانت إريتريا و إثيوبيا توصلتا الى اتفاق سلام واعادة العلاقات الطبيعية بينهما, وتم توقيع الاتفاق في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حيث أسهمت دولة الامارات العربية بشكل كبير في تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين.

ورفع مجلس الامن الدولي الاربعاء العقوبات المفروضة على إريتريا بعد توصلها الى اتفاق سلام تاريخي مع اثيوبيا وتحسن علاقاتها مع جيبوتي، ما عزز الامال بالتغير الايجابي في منطقة القرن الافريقي.

وتبنى المجلس بالإجماع مشروع قرار بريطانيا يرفع عن إريتريا حظر الاسلحة وحظر السفر، وينهي تجميد الاصول والعقوبات المحددة الهدف.

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