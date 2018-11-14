تراجع معدلات الإصابة بمرض السكري في الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحتفي العالم اليوم الأربعا 14 تشرين الثاني/نوفمبر، بيوم مرضى السكري.

دولة الإمارات العربية المُتحدة تشارك هذا العام باحتفاليات هذا اليوم وسط تفاؤل كبير بعد تراجع معدلات الإصابة بالمرض في الدولة من 18,9 إلى 11,8 في المائة من عدد السكان، وفقاً لنتائج المسح الصحي الشامل الذي أنجزته وزارة الصحة ووقاية المجتمع هذا العام.

ويتزامن ذلك مع جهود الإمارات التي تنفذها في مختلف القطاعات الصحية في الدولة لمواجهة المرض والتوعية من مسبباته، إضافة إلى الكشف المبكر عنه، والتقدم الكبير في الأساليب العلاجية المتبعة في كافة المستشفيات والمراكز الطبية بالدولة.

وتتطلع الإمارات إلى ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري وغيرها من الأمراض لتحقيق حياة صحية وعمر مديد لسكان الدولة.

وتعمل وزارة الصحة وتنمية المجتمع، على مواجهة مرض السكري وفق خطة من 3 ركائز أساسية، تتضمن رفع المقدرات العلاجية للكوادر الطبية، ودعم المبادرات التي تطلقها الوزارة والهيئات الصحية المحلية المعنية، والتركيز على أدوات التوعية والعناية الذاتية للمرضى.

ووفقاً لأرقام صادرة من الفيدرالية العالمية للسكري، تراجعت، وتراجعت نسب الإصابة بالمرض بشكل ملحوظ، إذ بلغ عددها في العام 2017 نحو 740 ألف مصاب، بينما يقدر عدد الأشخاص الذين لهم قابلية أو استعداد للإصابة بالمرض بنحو 920 ألفاً.

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