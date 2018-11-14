مجلس الأمن الدولي يصوت الأربعاء على رفع العقوبات عن إريتريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم على رفع العقوبات المفروضة على إريتريا منذ نحو عشرة أعوام ، في أعقاب التقارب مع جارتها إثيوبيا وتحسين علاقاتها مع جيبوتي.

وينص مشروع القرار على رفع حظر السلاح ورفع حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على إريتريا فورا.

ويدعو مشروع القرار أيضا إريتريا وجيبوتي إلى العمل من أجل تطبيع العلاقات وتسوية نزاع حدودي قائم منذ عشر سنوات، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفع تقرير للمجلس بالتقدم الذي أحرز بحلول 15 فبراير شباط ثم كل ستة أشهر.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي دولة من الدول الدائمة العضوية وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو).



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