طفلان لاجئان من أريتريا يشاهدان الثلوج لأول مرة (فيديو)

أخبار الآن | تورونتو- كندا (رويترز)



بدأت الحياة تدب بشكل ايجابي وممتع لطفلين لاجئين من أريتريا، في مدينة تورونتو ألكندية، ولأول مرة في حياتهما يشاهدان الثلوج ويستمتعان بها. وقالت عضوة في مشروع للاجئين كلوديا بلوم Claudia Blume إن الحرب اجبرت الطفلين وعائلتهما على الفرار من اريتريا نحو كندا. يشار إلى أن المشروع استقبل خلال السنوات الثلاث الماضية عائلتين سوريتين فرتا من الحرب، ومن المقرر ان تظل العائلة في منزل ناشطة في حقوق اللاجئين في تورينتو لمدة عام على الاقل الى ان تمكن افرادها من الاعتماد الكلي على انفسهم.

الفيديو التقطته Rebecca Davies وهي عضوة في مجموعة اللاجئين الخاصة "Ripple refugee project" ومقرها تورونتو. من المقرر ان يعيش الطفلان مع عالتهما في منزل ديفيز لمدة عام على الأقل أو حتى يتمكنوا من الاعتناء بأنفسهم. وستساعد الأم وأربعة أطفال في الاندماج والتعليم والمهارات المهنية.وقالت كلوديا بلوم Claudia Blume عضوة بالمجموعة لرويترز ان أسرة اللاجئين فرت من منزلها في اريتريا بسبب الحرب. وقالت بلوم "وصلوا مع والدتهم من السودان يوم الخميس الماضي حيث كانوا في مخيم للاجئين لبضع سنوات."

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