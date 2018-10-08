نساء في فنزويلا يتبرعن بحليبهن لإنقاذ الرضع من سوء التغذية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي أغرقت فنزويلا في أزمة، تتجه الأمهات الجدد إلى حليب الثدي لإطعام أطفالهن.

لكن مع الأسف العديد من الأمهات في أمريكا الجنوبية لا يستطعن إنتاج حليب الثدي المغذي لأطفالهن لأنهن غالباً ما يعانين من سوء التغذية والجوع .

وقد أدى التضخم الكبير الذي تعيشه البلاد، و الذي يقدر بأكثر من مليون في المائة هذا العام ، إلى ارتفاع أسعار البقالة. وبالتأكيد حليب الأطفال لم يكن استثناءًا، وبسبب الأزمة الاقتصادية المعظم لا يستطيع شراءه .

حليب الأطفال اليوم يباع في السوق السوداء ، ووسط هذه الأزمة كان الحل هو ما تقدمه الأمهات المتطوعات من حليبهن الطبيعي، الأمر الذي يثير بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وقالت الدكتورة ماريانيلا هيريرا، رئيسة مرصد الصحة الفنزويلي، بشأن مشاركة الرضاعة الطبيعية بأنه تقليد قديم في الإنسانية.وتقول : " منذ مئات السنين ، كانت وجود المرضعات أحد الطرق التي نجا من خلالها البشر في العصور الوسطى."

وقالت الدكتورة ماريانيلا هيريرا ، الرئيسة التنفيذية للمرصد الفنزويلي للصحة وأستاذة في الجامعة المركزية في فنزويلا ، إن النساء يتشاركن حليب الثدي مع بعضهن البعض نتيجة لأزمة البلاد الاقتصادية.

وفي اثنين من أحياء كاراكاس ذات الدخل المنخفض ، أجرت هيريرا تقديراتها بأن اثنتين من كل 20 أمهات يقمن بإطعام أطفالهن من حليب أمهات مرضعات أخريات

و يساعد هذا الحل ، المدعوم من قبل بعض الأطباء والمجموعات في المنطقة ، على إبقاء الأطفال أحياء وبصحة جيدة .

التشجيع على الرضاعة الطبيعية المشتركة

هيريرا السيدة الأولى التي شجعت الأمهات أولاً الأمهات على الرضاعة الطبيعية قبل عامين تقول بأن الفكرة أتتها عندما التقت بامرأة ترضع طفلين ، ولاحظت أنهما لا يمكن أن يكونا طفليها لفارق العمر البسيط بينهما وبعد سؤالها ، تبين أن الطفل الآخر كان ابن اختها "

سوء التغذية عند الأطفال ، حالة تتزايد في البلد الغني بالنفط ، وفقاً لتقرير صادر عن نيويورك تايمز في كانون الأول / ديسمبر.

وقال أطباء من خمس مستشفيات للصحيفة إنهم يتلقون حالات سيئة جداً كالتي تظهر عادة في مخيمات اللاجئين.

وقال أحد الأطباء للصحيفة: "في بعض الأحيان يموتون بين ذراعيك فقط من الجفاف".

وسط نقص في الحليب الصناعي الذي قد يكون بديلا لحليب الأم في حال ضعف تغذيتها ، يبحث الآباء عن مصادر غذائية أخرى لأطفالهم.

من الشائع في فنزويلا بأن يقوم الآباء الفقراء بإطعام الأطفال الرضع منقوع النشويات المنتجة من الأرز والمعكرونة المغلية.

وقال هيريرا إن ذلك المشروب ليس كافيا من الناحية الغذائية للأطفال الرضع ويمكن أن تؤدي إلى سوء التغذية ، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية في وقت لاحق من الحياة.

فالأطفال الرضع الذين يعانون من سوء التغذية ضعاف للغاية ، ولا ينمون كما ينبغي ، وعادة ما يكونون متعبين. وهو ما يزيد ثقل الهم على الوالدين العاجزين تماماً عن تقديم أي بديل لأطفالهم الرضع

لذلك فإن حليب الأم من أم أخرى أو ما يعرف في العالم بالمرضعات المتطوعات ، حل إنساني صحي لأزمة سوء التغذية .

وقال هيريرا أنه طالما تم الحرص على النظافة حليب الثدي ذو نوعية جيدة ، فليس هناك خطر كبير من مشاركة حليب الثدي.

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