بريطانيا تحظر دعاية لكوستا بسبب الأفوكادو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت السلطات البريطانية حظر إعلان لمقاهي "كوستا"، بسبب نشر إعلان يستخف فاكهة الأفوكادو، ويقلل من أهمية تناولها صباحا.



إذ يدعو الإعلان لشراء لفائف اللحم المقدد بدلا من تناول الأفوكادو، ويصف الفطور الذي يعتمد على هذه الفاكهة بالـ"فقير".



وبدورها منعت هيئة معايير الإعلانات البريطانية بث الإعلان؛ لأنه يعتبر أن شطائر اللحم المقدد وفطيرة البيض خيارين أفضل من تناول الأفوكادو.

وأقدمت السلطات على حظر الإعلان الذي بدأ بثه في حزيران / يونيو الماضي، بعدما اشتكى منه شخصان بحجة أن الإعلان يشجع المشاهدين على الابتعاد عن شراء الفاكهة الطازجة وتناول الأطعمة الصحية.

وعلقت سلسلة مقاهي "كوستا" على الإعلان قائلة "لا يهدف للتقليل من أهمية الفاكهة والخضار أبدا، بل أتى لهدف ترويجي فقط، موضحة أنها استخدمت الأفوكادو "لتلبية فكرة الاستعانة بوجبة فطور خفيفة".

وأشارت هيئة معايير الإعلانات إلى أنها أخبرت "كوستا" بضرورة ألا تتضمن إعلاناتها المستقبلية أي فكرة قد تشجع الأشخاص على الابتعاد عن المأكولات الصحية والطبيعية بأي شكل من الأشكال.

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