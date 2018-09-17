هل تساءلت يوما.. ماذا يحدث بعد شرب القهوة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ماذا يحدث بعد شرب القهوة، سؤال يحلو لنا طرحه على انفسنا نحن عشاق القهوة اللذيذة والمنعشة والتي تعد افضل ما نتناوله عند الاستيقاظ صباحا، للتخلص من الشعور بالنعاس وتنشيط الجسم قبل الخوض في غمار يوم جديد من المسؤوليات والمهام التي لا تنتهي.



القهوة هي تلك الحبوب البنية العابقة بالرائحة الغنية والطعم الاروع، وهي مشروب يعد من بذور البن المحمصة، وينمو في اكثر من 70 بلدا. ويشاع ان البن الاخضر هو ثاني اكثر السلع تداولا في العالم بعد النفط الخام.

ونظرا لاحتوائها على الكافيين، يمكن أن يكون للقهوة تأثير منبه للبشر. وتعتبر القهوة اليوم واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.

لنتعرف سوية على التغييرات التي يشهدها الجسم والعقل بعد شرب القهوة خاصة في الصباح.



ماذا يحدث بعد شرب القهوة

بسبب محتواها من الكافيين، فان تناول حوالي كوبين من القهوة صباحا يسهم في تنشيط الجسم وتحسين الذاكرة، كون هذين الكوبين يحتويان على حوالي جرامين من الكافيين الفعال في تنشيط الدماغ وتقوية الذاكرة.

وبحسب دراسات عدة، فان النساء اللواتي يتناولن اكثر من 3 اكوب من القهوة يوميا، يقل لديهم خطر الاصابة بسرطان الخلايا القاعدية. وتشير دراسات اخرى الى ان شرب 6 اكواب من القهوة يوميا يمكن ان يخفض خطر الاصابة بمرض السكري بحوالي 33.%



هذا ويساعد تناول اكثر من كوبين من القهوة يوميا في الوقاية من الامراض التي يمكن ان تلحق بالكبد مثل تليف الكبد. والرجال الذين يشربون حوالي 6 اكواب من القهوة يوميا، تنخفض لديهم مخاطر الاصابة ب مرض النقرس بنسبة 59.%



وبالنسبة ل صحة القلب، فان القهوة من العوامل المساعدة في تحسين اداء القلب وتعزيز صحته، كون القهوة تساعد على تحسين تدفق الدم ووصوله الى القلب, كما ان تناول القهوة يخفض من نسبة حمض اليوريك في الدم.

وللذين يعانون من التعب والخمول وقلة القدرة على الحركة والقيام باي نشاط بدني خلال النهار، ينصح هؤلاء بتناول حوالي 3 اكواب من القهوة يوميا للتغلب على هذه المشاعر والقدرة على العمل بنشاط اكثر خلال اليوم.

ولا ننسى اهمية تناول القهوة في تعديل الحالة المزاجية والتخلص من مشاعر الاكتئاب والحزن والتوتر، لكن ينصح دوما بالتوخي في شرب القهوة وعدم الاكثار منها خلال النهار.

كما ينصح بعدم شرب القهوة خلال الليل كونها قد تتسبب بالارق وعدم القدرة على النوم

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