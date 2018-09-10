الخارجية العراقية تستدعي سفير الجزائر بسبب مباراة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الجزائري لدى بغداد على خلفية السلوكيات السلبية التي اطلقتها الجماهير الكروية الجزائرية خلال مباراة جمعت نادي القوة الجوية واتحاد العاصمة الجزائري.

واعربت الخارجية العراقية في بيان لها عن استياءها لسلوك الجماهير الجزائرية، وطالبت بتوضيح من الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف.

وجهت وزارة الخارجية العراقية الاحد، استدعاءً للسفير الجزائري لدى بغداد على خلفية الاساءات التي اطلقتها الجماهير الكروية الجزائرية خلال مباراة جمعت نادي القوة الجوية واتحاد العاصمة الجزائري.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها عن "إستنكارها لسلوك بعض الجماهير الرياضية الجزائرية في مباراة نادي القوة الجوية العراقي".

المشارك في البطولة العربية، والتي أساءت _حسبها_ إلى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وطالبت "بتوضيح من الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف".

وأشار البيان إلى أن "الشعب العراقي المحب لأشقائه الجزائريين كان وما زال مثالا ونموذجا في التعامل الأخوي".



اقرا ايضا

واشنطن تدعو رعاياها في العراق للحذر أمنياً