واشنطن تدعو رعاياها في العراق للحذر أمنياً

أخبار الآن | بغداد - العراق (بيان)

وجهت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيراً أمنياً لرعاياها في العراق عقب التهديدات التي أطلقتها فصائل مسلحة منضوية في الحشد الشعبي، وبسبب الإحتجاجات الأخيرة.



وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في تحذيرها، إن على موظفي بعثتها تجنب أي منطقة قد تشهد خروج إحتجاجات, وذلك بعد تحول بعض الاحتجاجات إلى العنف، وتسببَ ذلك في سقوط قتلى وجرحى.

كما ذكر التحذير الأمني الذي أصدرته السفارة الأمريكية في بغداد أن على موظفي بعثتها وضع قيود على تحركاتهم خلال شهر محرم وخاصة خلال الأيام القريبة من يوم عاشوراء، من الثلاثاء 18 أيلول / سبتمبر وحتى الجمعة المقبلة نظراً للإغلاق المتوقع للطرق والحشود غير المتوقعة.

وأشار البيان إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، فقد تحولت بعض الاحتجاجات في البصرة إلى العنف، مما أدى إلى مقتل وإصابة المتظاهرين وقوات الأمن".

وأكد بيان السفارة الأمريكية أنه على "موظفي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في البصرة أن يتجنبوا عمومًا أي منطقة يمكن أن تحدث فيها تظاهرات بما في ذلك منطقة الأعمال المركزية ف البصرة".



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