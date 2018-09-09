العراق يدين القصف الإيراني لأراضيه

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم صاروخي في العراق أمس، وفق ما نقلت وكالة إيرانية.

مصدر أمني مطلع قال أن القوات الإيرانية قصفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في إقليم كردستان.

وزارة الخارجية العراقية رفضت ‏القصف الإيراني الذي استهدف قضاء تابعا لمحافظة أربيل، وأدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى مشيرة الى انه خرق للسيادة العراقية .

وقالت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، في بيان بخصوص ‏القصف الإيراني على قضاء كويسنجق،" نرفض خرق السيادة العراقية من خلال قصف أي هدف داخل أراضينا دون تنسيق مسبق مع الجهات العراقية تجنيبا للمدنيين من آثار تلك العمليات".

وكانت القوات الإيرانية قصفت، القرى الكردية الحدودية شمال العراق، بعد يوم من حرق قنصليتها في محافظة البصرة جنوب العراق.

وأضاف المصدر أن القصف كان بشكل مكثف واستهدف مرتفعات "بربزينيان" في منطقة "برادوست" الحدودية بين إقليم كردستان وتركيا وإيران لليوم الثاني على التوالي.

وعن الخسائر البشرية والمادية، أوضح المصدر أن القصف تسبب بمصرع 14 شخصاً وإصابة 42 آخرين من أعضاء الحزب الديمقراطي الإيراني، من بينهم سكرتير الحزب، مشيراً إلى نزوح سكان القرى الحدودية من مناطقهم، فضلاً عن إحراق عشرات الدوانم والبساتين الزراعية.

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