السلطات العراقية ترفع حظر التجوال في البصرة

أخبار الآن| البصرة - العراق - (وكالات)

رفعت السلطات العراقية حظر التجوال في ​البصرة​ بعد ليلة من دون حوادث أمنية.

وكانت قيادة عمليات محافظة البصرة العراقية، قد أعلنت أمس فرض حظر للتجوال في عموم المحافظة حتى إشعار آخر، إثر التظاهرات وأعمال التخريب وحرق المباني العامة في أنحاء المحافظة.

غاضبون يقتحمون القنصلية الإيرانية في البصرة

واقتحم محتجون غاضبون الجمعة القنصلية الإيرانية في البصرة و أحرقوها و رددوا ‏هتافات منددة بالتدخلات الإيرانية في العراق.

و أوضحت مصادرْ أخبار الآن أن متظاهرين غاضبين حاصروا مبنى القنصلية الايرانية وسط ‏البصرة منذ ظهر اليوم الجمعة وهم يحملون المولوتوف حيث أحرقوا القنصلية قبل أن تخرج قوات أمنية المتظاهرين الغاضبين.‏

في هذه الاثناء دعت السفارة الايرانية في بغداد رعاياها الى مغادرة العراق , كما أغلقت إيران منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق ردا على إحراق قنصليتها في البصرة.

كما تمت مهاجمة دوائر و مبانٍ حكومية بعد اِحراقِ مبنى مجلسِ المحافظة بالكامل ، فيما ‏تجددتْ التظاهراتُ الإحتجاجية في المحافظة ، وكانتْ وزارة الصحة العراقية أعلنت أنّ ‏الاحداثَ الاخيرة اَدتْ الى سقوطِ ستةِ قتلى وعشراتِ الجرحى قبل أن ترتفع الحصيلة الى 14 ‏قتيلا و نحو 0 جريحاً.‏

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