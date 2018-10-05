أكثر من ألف شخص ما زالوا مفقودين ربما بعد كارثة إندونيسيا

أخبار الآن| إندونيسيا - (وكالات)

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أن أكثر من ألف شخص ربما ما زالوا في عداد المفقودين بعد أسبوع على كارثة الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين أوديا بحياة أكثر من 1500 شخص.

وقال المتحدث باسم وكالة الإغاثة يوسف لطيف لوكالة فرانس برس "نقدّر بأن أكثر من ألف منزل طمرت، ولذا ربما أكثر من ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين" في إشارة إلى مجمع سكني في بالاروا سوي بالأرض في أعقاب الزلزال. وأضاف "لكننا ما زلنا غير متأكدين نظرا لاحتمال أن يكون بعض الأشخاص تمكنوا من الخروج منه".

وتضاءلت الآمال بالعثور على أحياء بين أنقاض المباني المنهارة، فيما حذر عمال الإغاثة من انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة.

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