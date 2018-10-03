أمل ضئيل لوجود ناجين من زلزال إندونيسيا

أخبار الآن | اندونيسيا ( أ ف ب )



ارتفع عدد ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا الى أكثر من 1400 في حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات المحلية.



وأعلنت الأمم المتحدة عن احتياجات هائلة للناجين ولعمليات الإنقاذ ، حيث يحتاج حوالى مئتي ألف شخص إلى مساعدة إنسانية عاجلة.



ألف وأربعمئة قتيل حصيلة غير نهائية لضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا، أعلنتها السلطات المحلية.

الأمم المتحدة أعلنت عن احتياجات هائلة للناجين ولعمليات الإنقاذ على حد سواء، حيث يحتاج حوالى مئتي ألف شخص إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

ويقدر عدد المساكن التي دُمِّرت بالزلزال وبلغت شدتهُ سبع درجات فاصلة خمسة، والمد البحري الذي نجم عنه، بستة وستين ألف مسكن حيث لم تزل أجزاء واسعة من المنطقة الأكثر تضررا لم يتم الوصول إليها بعد.

السلطات الإندونيسية استنفرت كافة الإمكانيات المتاحة وقامت بنقل المساعدات من العاصمة جاكراتا، إلى مطار بالو باستخدام مدرج للطائرات لم يتضرر من الزلزال حيث تم نقل بعض المصابين والمتضررين على متن طائرة نقل عسكرية.

وتواجه جهود الإغاثة صعوبات كبيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأضرار التي لحقت بالطرق والبنى التحتية، حيث يتلقى المرضى الرعاية الصحية في العراء أمام مستشفيات المدينة، كما جرى إنشاء مستشفى ميداني عسكري في المنطقة.

من ناحية ثانية .. بدأ بركان سوبوتان حالة ثوران في شمال شرق أرخبيل سولاويسي حيث تنبعث منه سحابة من الرماد البركاني على ارتفاع أربعة آلاف متر، لكن الطمئنة جاءت من السلطات المحلية عندما أكدت أنه لا يشكل خطرا على السكان.

وتعاني اندونيسيا من زلازل عنيفة على مر الزمن بسبب الصدع الكبير من جراء تداخل الصفيحة الهندو-استرالية تحت الصفيحة الاوراسية، وتقدم الصفيحة الاولى بمعدل خمسة سنتمترات سنويا بالنسبة الى الصفيحة الهندوصينية في اتجاه الشمال والشمال الشرقي.



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