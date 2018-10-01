إندونيسيا تطالب بمساعدة دولية بعد الزلزال والتسونامي

أخبار الآن | بالو - جاكرتا (أ ف ب)

طلبت الحكومةُ الإندونيسية مساعداتٍ دوليةٍ في أعقاب زَلْزال تبعه تسونامي، وهي كارثةٌ أسفرت عن قتل ثمانمئة واثنين وثلاثين شخصًا على الأقل.

في وقت أبدى العشرات من منظماتِ الإغاثة والمنظماتِ غير الحكومية الاستعداد لتقديم مساعدةٍ طارئة بعد هذه الكارثة.

وقال توم ليمبونغ المسؤول الحكومي، إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو "سمح لنا بقبول مساعدات دولية طارئة للاستجابة للكارثة، في وقت أبدى العشرات من منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية الاستعداد لتقديم مساعدة طارئة بعد هذه الكارثة.

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