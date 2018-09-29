موجات مد تقتل المئات في إندونيسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

أعلنت السلطات الإندونيسية قتل 384 شخصا في حصيلة غير نهائية، بسبب الزلزال القوي الذي ضرب مدينة بالو في جزيرة سولا ويسي ، وتسبب في أمواج عاتية (تسونامي).

فيما بدأ الجيش إرسال طائراتِ شحن محملة بالمساعدات ومواد الإغاثة من العاصمة جاكرتا.

أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار تضرب سواحل بالو الأندونيسية بعد أن تعرضت لزلزال شديد بلغت قوته 7.5 بمقياس ريختر..

حالة هلع وذعر أصابت السكان بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة أدى إلى خسائر بشرية فادحة بلغت المئات بين قتيل ومصاب ..

استمرت حالة الذعر في المدينة، السبت، وانهارت آلاف المنازل والمستشفيات والفنادق ومراكز التسوق والمساجد.

بينما واجهت السلطات صعوبات في تنسيق جهود الإغاثة بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات، وأغلقت الانهيارات الأرضية الطرق الرئيسية في المدينة.

المتحدث باسم الوكالة الحكومية قال إنه تم العثور على العديد من الجثث على طول الساحل بسبب تسونامي لكن الاعداد لا تزال غير معروفة ، لافتا إلى أنه من غير الواضح سبب الوفيات ، سواء أثناء الزلزال أو بسبب تسونامي الناتج عنه.

لقطات تلفزيونية أظهرت عشرات الجرحى تلقوا العلاج في خيام طبية مؤقتة ، بسبب مدرج الطيران الذي أصيب بأضرار ما يجعل 600 ألف شخص محاصر داخل المدينة المنكوبة ..

وبالرغم من أن البلدة تبعد 80 كيلومترا من مركز الزلزال إلا أن الأمواج العالية جرفت العديد من المباني ليصبح الوضع فوضويا وكارثيا..

وهو ما تسبب في انتقادات كبيرة لوكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية التي أصدرت تحذيرا مسبقا من تسونامي، لتعود وترفعه في غضون ساعة. لكن المسؤولين قالوا إن تسونامي حدث بالفعل بينما كان التحذير ساريا.

تسونامي الجمعة ليس جديدا على هذا البلد فقد سبق وأن ضرب تسونامي ضخم إندونيسيا عام 2004 نجم عن زلزال وقع قبالة جزيرة سومطرة، وتسبب في مقتل أكثر من 226 ألف شخص في دول المحيط الهندي، منهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.

في الشهر الماضي فقط، ضربت سلسلة من الزلازل المميتة جزيرة لومبوك الإندونيسية. وكان أشدها في 5 أغسطس/ آب، وتسبب في مقتل أكثر من 460 شخصا.

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