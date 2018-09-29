مئات القتلى إثر زلزال وتسونامي بأندونيسيا

أخبار الآن | بالو - اندونيسيا (ا ف ب)



ارتفعت حصيلة الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 384 قتيلا بحسب حصيلة جديدة أعلنت عنها وكالة إدارة الكوارث، فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الانقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة.



وقالت الوكالة إن جميع الوفيات سجلت حتى الآن في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع.

وشوهدت جثث بين الركام المتناثر قرب شاطئ المدينة البالغ عدد سكانها 350 ألفا، بعد أن اجتاحتها أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 1,5 مترا.



وعبرت الوكالة عن مخاوف بشأن مصير مئات الأشخاص الذين كانوا يستعدون لإقامة احتفالات على الشاطئ كان من المقرر أن تبدأ مساء الجمعة.



وغصت المستشفيات بمئات الجرحى الذين قدمت الاسعافات لبعضهم خارج منشآتها فيما شارك ناجون في جهود البحث عن ضحايا.



إلى ذلك أكد رئيس وكالة رصد الزلازال والتسونامي، رحمات تريونو، أن "تسونامي وقع في بالو"، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة وتبعد نحو 80 كلم عن مركز الزلزال.



وضرب الزلزال وسط جزيرة سولاويسي على عمق 10 كلم، وفق المعهد الأميركي لرصد الزلازل.

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