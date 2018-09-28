زلزال عنيف بقوة 7.7 يهز إندونيسيا

أخبار الآن | إندونيسيا - (وكالات)

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، إندونيسيا مع تحذير بحدوث موجات مد بحري عاتية تسونامي..

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة ساحل جزيرة سولا ويسي الإندونيسية ، فيما قالت السلطات إن زلزالاً آخر وقع في وقت سابق أدى لتهدم بعض المنازل وقتل شخص وإصابة 10على الأقل بجروح .

وضربت سلسلة من الزلازل جزيرة لومبوك السياحية التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب غربي سولاويسي في يوليو/تموز وأغسطس/آب تسببت في مقتل نحو 500 شخص.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء، إن زلزالاً ضرب جزيرة سولاويسي، لكن لم يصدر أي إنذار من أمواج مد "تسونامي".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة، ووقع على عمق 18 كيلومتراً تقريباً.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادي، وتكثر فيها الزلازل.

وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفاً في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.

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