ضحايا زلزال أندونيسيا يناهز الـ 1400 قتيل

أخبار الآن | اندونيسيا ( أ ف ب )

ارتفع عدد ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا الى أكثر من 1400 قتيل في حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات المحلية.

وأعلنت الأمم المتحدة عن احتياجات هائلة للناجين ولعمليات الإنقاذ على حد سواء، حيث يحتاج نحو مئتي ألف شخص إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

ويقدر عدد المساكن التي دمرت بالزلزال وبلغت شدته سبع درجات فاصلة خمسة، والمد البحري الذي نجم عنه بستة وستين ألف مسكن حيث لم تزل أجزاء واسعة من المنطقة الأكثر تضررا لم يتم الوصول إليها بعد.



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