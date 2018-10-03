شاهد آثار الزلزال وأمواج "تسونامي" في إندونيسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



مئات القتلى وآلاف الجرحى وعدد كبير من المفقودين إضافة لدمار هائل في المنازل والبنى التحتية خلفها زلزالٌ وأمواج مد عاتية "تسونامي" ضربت مناطق في أندونيسيا من بينها مدينة بالو.

وكان المئات من السكان تجمعوا لحضور مهرجان على شاطئ مدينة بالو عندما اجتاحت أمواج المد العاتية المدينة وقت الغروب، وقال مسؤول في إدارة الكوارث إن الأمواج تحركت بسرعة 800 كيلومتر في الساعة قبل أن تصل للشاطئ.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل، وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.



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