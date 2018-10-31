قتلى وجرحى بتفجير في العاصمة الأفغانية كابول

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 7 أشخاص وأصيب 5 آخرون، الأربعاء في انفجار وقع قرب السجن المركزي في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وسائل إعلام أن انفجاراً استهدف مركبة كانت تقل موظفي من سجن "بول شارخي" في كابول، أوقع قتلى.

بينما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش، إن مهاجماً فجر عبوة ناسفة قرب مركبة تحمل موظفين من سجن بولي شارخي في العاصمة كابول.

وهرعت سيارات الاسعاف إلى مكان الاستهداف، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.

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