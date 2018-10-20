انفجارات تهز مراكز اقتراع الناخبين في كابول

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هزّت قبل قليل، عدة انفجارات في عدد من مراكز التصويت للانتخابات التشريعية في مدينة كابول بأفغانستان. ويوم أمس، قتل قائد شرطة ولاية قندهار الأفغانية، عبد الرازق، جراء عملية اغتيال تبنتها حركة "طالبان" ونجا منها أكبر قيادي عسكري أمريكي في البلاد الجنرال أوستن سكوت ميلر.

وفتحت المراكز الانتخابية في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين، إيذاناً بانطلاق الانتخابات التشريعية التي ستقام في 32 ولاية من أصل 34. وقام الرئيس الأفغاني أشرف غني في الدقائق الأولى بالإدلاء بصوته.

ووفقاً لما ذكره التلفزيون الحكومي، فإن المراكز فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (2:30 صباحاً بتوقيت غرينتش) على أن تستمر لغاية الساعة الرابعة من عصر اليوم.

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