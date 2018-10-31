جامعة هارفارد الأمريكية تكرم ملالا يوسف زاي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قررت جامعة هارفارد الأمريكية، تكريم الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لدعمها تعليم الفتيات. وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، فإن كلية كينيدي التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية أعلنت أن ملالا ستُمنح "جائزة غلايتس لعام 2018"، خلال حفل من المقرر له أن يُعقد يوم 6 ديسمبر المقبل.

القناة نقلت عن مسؤولين فى جامعة هارفارد القول: إن قصة ملالا يوسف زاى ألهمت جيلاً من الشباب لتتبع خطواتها". يُذكر أن ملالا، البالغة من العمر 20 عاماً والطالبة حالياً بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

في 2012 كان المنعطف المفصلي في حياة ملالا محاولة اغتيالها بسبب دعوتها لحماية حق الفتيات في التعليم، حيث أطلق عليها مقاتل الرصاص في رأسها بهدف قتلها ولكنها نجت بأعجوبة ما منحها تعاطفًا عالميًا وارتفعت الدعوات لإيقاف الظلم الذي تتعرض له فتيات باكستان تحت قمع الإرهاب، وتم نقلها إلى بريطانيا لتمر بمرحلة علاجية طويلة وصعبة لتخرج منها بسلام وتستمر في دفاعها عن حقوق الإنسان والفتيات خصوصًا في التعليم والحرية والمساواة.

عام 2013 أصدرت ملالا كتابها الأول باسم "أنا ملالا" ولعل أجمل ما قالته في كتابها الجملة التي تقول "لم ندرك أهمية أصواتنا إلا عندما أجبرنا على الصمت" وأكدت أن السلاح قد يستطيع إجبار الإرهاب على التراجع لكن العلم والتعليم هو الوحيد القادر على إنهائه بشكل تام ، وتقول "التعليم هو أقوى الأسلحة في العالم".

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