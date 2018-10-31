البندقية تحت الماء.. تزامنا مع عواصف تضرب إيطاليا (صور)

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (آ ف ب)

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية: إن موجات المد العاتية التي ضربت البندقية جعلت 75 % من المدينة تحت الماء، وبلغ مستوى الماء 156 سنتيمترًا، وهو رابع أعلى مستوى سجل في المدينة تاريخيًا، وأعلى مستوى خلال عقد من الزمان.

وغطَّت المياه ساحة المدينة الأكثر شهرة، مما جعل من المستحيل تقريبًا رؤية أين الأرض، وبدأ البحر يغمرها، ومشى السياح على طول الممرات المرتفعة أو خاضوا في الماء بأمتعتهم يحملونها على رؤوسهم.

وأوضحت المجلة أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وسط وجنوب إيطاليا نتيجة قوة الرياح التي تسبَّبت في سقوط الأشجار، وتساقطت الأمطار الغزيرة على العديد من الأنهار بشكل خطير.

وأصدرت الوكالة الوطنية للحماية المدنية عدة تحذيرات بشأن الطقس حيث اجتاحت العواصف معظم أنحاء البلاد، حيث أغلقت العديد من السلطات المحلية المدارس وحثت الناس على عدم السفر إلا عند الضرورة القصوى.

وأخبر لوكا زايا ، حاكم منطقة فينيتو ، أسوشتيتد برس أنه يخشى من أن الفيضانات الجديدة قد تصل هذا الأسبوع لمستويات فيضان عام 1966 الذي خلف الآلاف من السكان بلا مأوى وتسبب في خسائر بملايين الدولارات.

تُظهر الصور كيف تسببت المياه العالية في إحداث الفوضى بين السياح والسكان المحليين في المدينة الشاطئية.

ومنعت السلطات الإيطالية السياح في مدينة فينيسيا من الوصول إلى ساحة سانت مارك الرئيسية، بسبب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم مناطق البلاد.

وأكدت السلطات، أن "المياه العالية" وصلت إلى ارتفاع 156 سنتمترا الاثنين، بحيث لم تكف المنصات الخشبية التي تضعها السلطات في الممرات الرئيسية في المدينة لضمان عبور السياح بأمان.

وحملت العائلات الأطفال على أكتافها للمرور بالشوارع المحيطة، بينما أرتدى بعض السياح الجزم العالية، فيما فضل آخرون السير في المياه حفاة.

وارتفعت المياه فوق مستوى 150 سنتمترا، 5 مرات في تاريخ البلاد.

وبلغ ارتفاع المياه في فينيسيا "البندقية" 194 سنتمترا، في عام 1966، عندما اجتاحت الفيضانات البلاد مدمرة مركز المدينة.

مصدر الصور : bbc eur + GD travel on twitter + newsweek

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