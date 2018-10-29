أجهزة الانقاذ ترجح قتل ركاب الطائرة الأندونيسية

أخبار الآن | جاكرتا - اندونيسيا (أ ف ب)

رجح مدير العمليات في أجهزة الانقاذ الاندونيسية مقتل ركاب وطاقم طائرة "لايون إير" التي سقطت في البحر صباح الاثنين وعددهم 189 شخصاً.



وقال المسؤول الاندونيسي بمبانغ سوريو عاجي خلال مؤتمر صحافي إن المنقذين عثروا على بقايا بشرية على شكل أشلاء قبل عدة ساعات، لذلك من المرجح وفاة ال 189 شخصاً الذين كانوا على متن الطائرة.

ويقول خبراء قطاع الطيران إن الحادث سيعد ثاني أسوأ كارثة جوية في إندونيسيا منذ عام 1997



وتعد إندونيسيا أحد أسرع أسواق الطيران نموا في العالم لكن سجلها في مجال السلامة ليس متماسكا. ويقول خبراء قطاع الطيران إن الحادث سيعد ثاني أسوأ كارثة جوية في إندونيسيا منذ عام 1997 إذا ثبت مقتل كل من كانوا على متن الطائرة.

وقال محمد سياوجي رئيس وكالة البحث والإنقاذ في مؤتمر صحفي ”لا نعلم ما إذا كان هناك أي ناجين“ مضيفا أنه لم ترد أي إشارة استغاثة من جهاز تحديد المواقع في حالات الطوارئ بالطائرة. وقال ”نأمل.. وندعو.. لكن لا يمكننا التأكيد“.

وتابع ”نحن هناك بالفعل.. سفننا وطائراتنا الهليكوبتر تحلق فوق المياه للمساعدة... نحاول الغوص للعثور على الحطام“.

photo source: gettyimages - Anadolu Agency

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