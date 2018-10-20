تظاهرة حاشدة للمطالبة باستفتاء حول بريكست

اخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت لندن تظاهرة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص للمطالبة باجراء استفتاء ثان حول الاتفاق النهائي على بريكست الذي لا يزال يجري التفاوض بشأنه بين لندن وبروكسل.

وقالت الجهة المنظمة لما تسمى بتظاهرة "مسيرة تصويت الشعب" إن المتظاهرين أرادوا توجيه رسالة مفادها أن بريكست بعيد كل البعد عما يتم التفاوض حوله حالياً.



و أضافت المنظمة في بيان إنه "أكبر تجمع" منذ التظاهرة ضد حرب العراق التي ضمت مليون شخص عام 2003 في العاصمة البريطانية.

و برغم هذا الحشد الكبير فإنه من المستبعد أن تقنع التظاهرة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتنظيم إستفتاء ثان.

وبحسب هذه الحركة التي تطالب ب"تصويت شعبي"، وتضم عدة منظمات مؤيدة لاوروبا فإن حوالى 570 ألف شخص لبوا دعوتها للتظاهر.

وتجمع المشاركون بعد الظهر أمام البرلمان البريطاني والشوارع المحيطة به وحملوا الاعلام الاوروبية وجابوا وسط لندن وعبروا حي الوزارات وسط أجواء حماسية من قبل المشاركين.

ويقول المتظاهرون إنهم كانوا ليصوتوا ضد بريكست لو علموا حينها الأثمان المترتبة عن ذلك.

ولفّ المتظاهر بيتر هانكوك، وهو صاحب شركة صغيرة، كلبه بالعلم الأوروبي وقال "أعتقد أنه تم تضليل الشعب بطرق مختلفة".

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