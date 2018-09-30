تسوية تجبر "إيلون موسك" على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة تسلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اتفقت Tesla وإيلون ماسك على أن يدفع كل منهما 20 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية المالية وأن يتنحى الملياردير عن رئاسة مجلس إدارة الشركة على أن يظل رئيساً تنفيذياً وذلك في إطار تسوية لإنهاء أزمة عصفت بشركة صناعة السيارات لشهرين.

سيكون الاتفاق الذي أعلنته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مبعث ارتياح للمستثمرين الذين خشوا من معركة قضائية طويلة كانت ستضر بصانع السيارات الكهربائية الذي يتكبد خسائر.

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كانت لجنة الأوراق المالية اتهمت ماسك بتضليل المستثمرين عندما قال في تغريدات يوم 7 أغسطس/آب إنه يدرس إلغاء إدراج تسلا عند سعر 420 دولاراً للسهم وإنه دبر التمويل اللازم. وقالت اللجنة إن التغريدات لم يكن لها أساس من الصحة وإن فوضى السوق التي أعقبتها أضرت بالمستثمرين.

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